Bottas Schnellster im ersten Portimão-Training

Der Finne verwies am Freitag in Portimão Max Verstappen im Red Bull mit 0,025 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton beendete die Übungseinheit im zweiten Mercedes als Fünfter. Erneut viel Mühe hatte Sebastian Vettel, der im Aston Martin nicht über Rang 16 hinaus kam. Haas-Neuling Mick Schumacher belegte Platz 18.

Vor dem dritten Saisonrennen am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) führt Titelverteidiger Hamilton die Gesamtwertung mit nur einem Punkt Vorsprung vor Verstappen an. Wegen der Probleme bei Mercedes in den ersten beiden WM-Läufen brachte das Team eine Reihe neuer Bauteile für das Auto mit an die Algarve. Dennoch beklagte Hamilton auf der schwierigen Strecke zunächst einen „ziemlich unfahrbaren“ Silberpfeil. Auch Verstappen schimpfte mehrfach am Boxenfunk über die Reifen und das Fahrverhalten seines Red Bull.

Einen etwas peinlichen Moment erlebte Vettel. Mitten im Training steuerte er plötzlich anstatt seiner Crew von Aston Martin die Garage von McLaren an. „Tut mir leid, das musste ja irgendwann passieren. Ich habe mich schon gewundert, warum niemand da war“, funkte der 33-Jährige amüsiert an seinen neuen Arbeitgeber. Nach zwei frustrierenden Rennen wartet der Hesse noch auf seine ersten Punkte für Aston Martin. Im Auftakttraining wurden ihm mehrere Rundenzeiten wegen Regelverstößen gestrichen.

