Bochum und Kiel vorne – HSV und Fürth unter Druck

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga bleibt spannend. Bochum und Kiel haben den vor dem Hamburger Stadtderby auf Platz vier abgerutschten Top-Favoriten HSV unter Druck gesetzt. Fürth lässt zwei Zähler liegen, spricht aber offen von der Rückkehr in die Bundesliga.

Hamburg (dpa). Kurz vor dem brisanten Hamburger Stadtderby ist Aufstiegsfavorit HSV in der 2. Fußball-Bundesliga gewaltig unter Druck geraten.

Da der VfL Bochum und Holstein Kiel (beide 45 Punkte) ihre Heimspiele am Samstag gewinnen konnten und Greuther Fürth (43) immerhin ein 2:2 bei Hannover 96 erkämpfte, muss der HSV (42) von Platz vier aus am Montag (20.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli nachlegen, um weiter aussichtsreich im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr zu bleiben. Deshalb sieht St. Paulis Trainer Timo Schultz den Druck auch beim großen Stadtrivalen: „Der HSV ist eher in der Situation, das Derby unbedingt gewinnen zu müssen, um den Aufstieg zu schaffen.“

Schuld daran sind die starken Bochumer, die die Gunst der Stunde nutzten und beim 3:0 gegen Schlusslicht Würzburger Kickers – anders als der HSV in der Vorwoche (2:3) – nichts anbrennen ließen. Robert Zulj (21.), Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) erzielten die Tore beim souveränen Pflichtsieg, der auch noch höher hätte ausfallen können. „Wir wussten, dass Würzburg hier nach den Big Points hochmotiviert herkommen würde“, sagte Torschütze Blum. „Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass wir alle heute richtig Bock hatten, guten Fußball zu spielen und das hat sich in der Leistung gezeigt.“

Dass am kommenden Wochenende die Top Vier aufeinandertreffen, wenn Bochum in Fürth und Kiel in Hamburg antritt, macht das Ganze noch spannender. Denn auch Außenseiter KSV Holstein lässt sich nicht abschütteln. Beim 1:0 über Erzgebirge Aue benötigten die Kieler zwar einen Foulelfmeter, den Alexander Mühling (81.) zum Sieg verwandelte und bei zwei vom Videoassistenten aberkannten Auer Toren auch etwas Glück, wie Kapitän Hauke Wahl einräumte. „Aber das sind diese ekligen Spiele, die man nicht verlieren darf“, meinte der Innenverteidiger.

Fürths Trainer Stefan Leitl war enttäuscht nach dem Remis in Hannover, das Havard Nielsen (68.) und Dickson Abiama (76.) mit ihren Toren nach zweimaligem Rückstand sicherten. „Wir haben zwei Punkte verloren“, sagte Leitl verärgert. Der kleine Rückschlag soll rasch korrigiert werden. „Auch Bochum werden wir versuchen zu schlagen“, kündigte Sportchef Rachid Azzouzi an, der anders als sein Coach offen vom Aufstieg spricht. „So wie wir spielen, sind wir zu Recht da oben. Wir wehren uns gegen nichts“, sagte Azzouzi. Das Team sei „hungrig und gierig nach Erfolg“, und ein zweites Bundesliga-Jahr wäre zu Corona-Zeiten ein Segen, wie Azzouzi betonte. „Ein Aufstieg würde unserem Verein enorm weiterhelfen.“

Hoffnungen auf die Rückkehr in die 1. Liga darf sich auch der Karlsruher SC (39 Punkte) dank des 1:0-Erfolges bei Darmstadt 98 machen. Für die Lilien (25) ist dagegen nach der ernüchternden Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen in diesem Jahr mehr und mehr Abstiegskampf angesagt. Das gilt vor allem für die Würzburger Kickers (15), die als Tabellenletzter schon leicht abgeschlagen sind.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-627449/2