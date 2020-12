Bielefeld ist Zweitliga-Meister: Sieg gegen Darmstadt

Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 22:30 Uhr

Manuel Prietl (52.) traf in der Schüco-Arena zum hart erkämpften Sieg. Dagegen verspielten die Darmstädter ihre Minimalchance auf die Aufstiegs-Relegation. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Abstand zum Tabellendritten Hamburger SV acht Punkte.

Die beiden bisher besten Rückrundenteam lieferten sich vor allem in der ersten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch. Auch ohne die beiden zunächst geschonten Torgaranten Fabian Klos und Andreas Voglsammer begann die Armina vielversprechend. Doch mit zunehmender Spielzeit wurden die Gäste stärker. Erst nach der Pause gewann der Bundesliga-Rückkehrer aus Bielefeld die Kontrolle zurück. Nach Flanke von Marcel Hartel traf Prietl per Kopf zum am Ende verdienten Sieg.