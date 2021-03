Biathletin Preuß erkämpft dritten Platz im Gesamtweltcup

Durch Rang drei im abschließenden Massenstart schob sich die 27-Jährige im schwedischen Östersund erstmals in ihrer Karriere noch vom fünften Platz auf das Gesamt-Podest nach vorne. Die Bayerin leistete sich bei schwierigen Verhältnissen mit teilweise sehr starkem Wind sechs Strafrunden und hatte im Ziel 11,1 Sekunden Rückstand auf Siegerin Ingrid Landmark Tandrevold (5 Fehler) aus Norwegen. Zweite wurde Dsinara Alimbekawa (6) aus Belarus.

Preuß hatte sich im dritten Schießen zwar gleich vier Strafrunden geleistet, kam durch einen Kraftakt am Ende aber noch weit nach vorne. Fast hätte die Ex-Weltmeisterin sogar noch die Weltcup-Disziplinwertung im Massenstart gewonnen. Am Ende fehlten Preuß hinter Tandrevold nur drei Punkte zu diesem Triumph. Zweitbeste Deutsche beim Rennen am Sonntag wurde Janina Hettich (4) als Neunte, Denise Herrmann (6) belegte Platz elf. Aufgrund eines Sturms war der Start um zweieinhalb Stunden nach hinten verschoben werden müssen.

Die einst so erfolgsverwöhnten deutschen Frauen beendeten die Saison mit einer insgesamt schwachen Bilanz. Erstmals seit 1989/1990 gab es keinen Sieg in einem Einzelrennen und durch Silber mit der Staffel nur eine WM-Medaille in Pokljuka. Die Norwegerin Tiril Eckhoff stand schon lange vor dem Finale als souveräne Gesamtweltcupsiegerin fest.

