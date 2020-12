2. Giro-Etappensieg für Ganna – Almeida weiter in Rosa

Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 17:23 Uhr

Ganna, der bereits das Auftaktzeitfahren für sich entschieden hatte, setzte sich am letzten Anstieg aus einer Ausreißergruppe ab und ließ sich auf der Abfahrt nicht mehr einholen.

Die Plätze zwei und drei belegten mit jeweils 34 Sekunden Rückstand der Österreicher Patrick Konrad vom deutschen Bora-hansgrohe-Team und der Portugiese Jorge Almeida, der damit weiter das Rosa Trikot des Gesamtersten trägt. Almeida liegt – auch dank der Bonussekunden – nun 43 Sekunden vor dem Spanier Pello Bilbao. Sieganwärter Vincenzo Nibali liegt 1:01 Minuten zurück als Fünfter weiter in aussichtsreicher Position.

Nicht mehr weiter ging es für den Italiener Luca Wackermann. Der Radprofi war am Dienstag am Ende der vierten Etappe von einem Absperrgitter erfasst worden, das ein Hubschrauber in die Luft gewirbelt hatte. Wackermann erlitt eine Fraktur des Nasenknochens und vermutlich auch im Lumbosakralbereich. Dazu trug er bei dem Unfall Prellungen und Wunden im Gesicht, an den Armen und Beinen sowie am Körper davon. Wackermann befindet sich im Krankenhaus von Messina.

Der Giro wird am Donnerstag mit der sechsten Etappe über 188 Kilometer von Castrovillari nach Matera fortgesetzt. Dabei könnten wieder die Sprinter zum Zug kommen.

© dpa-infocom, dpa:201007-99-861510/2