In der Außenseiterrolle: SC Altenkirchen strebt in Vallendar Bonuspunkt(e) an

Aus unserem Archiv

Altenkirchen

Es waren durchaus knappe Partien dabei, die die Volleyballerinnen des SC Altenkirchen in den vergangenen Wochen in der Verbandsliga Nord ablieferten, aber auf einen Sieg müssen die Kreisstädterinnen seit dem 12. November weiterhin warten. Am Sonntag versucht das Team von Fred Theis auf dem Mallendarer Berg einen (oder vielleicht sogar mehr) Bonuspunkt(e) zu holen, wobei Zählbares gegen den Tabellendritten TV Vallendar einer großen Überraschung gleichkäme.