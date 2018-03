Drei-Punkte-Ziel erreicht: SSG Etzbach hält selbst gemachtem Druck stand

Drei Punkte waren das Ziel der Verbandsliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach, und mit einem 3:1 (17:25, 25:16, 28:26, 25:16) beim TV Ehrang haben sie dieses auch erreicht. Allerdings machten sich die Schützlinge von Trainer Hans-Jürgen Schröder das Leben selbst schwer, indem sie den ersten Satz vergeigten und der Druck noch mal zunahm.

„Den ersten Satz haben wir in der Annahme verloren“, monierte Schröder, der dem Gegner aber auch gute, weil kraftvolle Aufschläge attestierte. Generell zeigte sich der SSG-Coach angetan von der Entwicklung der Ehrangerinnen. „Die haben sich gemacht. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden.“ So klar die Etzbacherinnen den ersten Durchgang verloren hatten, so deutlich entschieden sie den zweiten für sich, auch weil die Blockarbeit mit Melissa Hermes auf der Mittelposition fortan besser klappte.

Den Knackpunkt sah Schröder dann im dritten Abschnitt, als die SSG mit 21:24 zurücklag und das Drei-Punkte-Ziel zu verfehlen drohte. „Die Mädels haben sich dann in jeden Ball reingeworfen“, lobte Schröder, dessen Mannschaft drei Satzbälle der Gastgeberinnen abwehrte und den in der Verlängerung den Spieß endgültig umdrehte. Danach hatten die Etzbacherinnen dann keine Mühe, den Dreier einzutüten. hun

SSG Etzbach: A. Birkhölzer, J. Birkhölzer, K. Gerhards, S. Gerhards, J. Kaczynski, V. Kaczynski, Hermes, Kress, Pattberg.