Man muss schon sehr genau rechnen, um noch Konstellationen zu finden, in denen der VC Lahnstein nicht Meister in der Volleyball-Oberliga wird. „Das war ein riesengroßer Schritt“, sagte Spielertrainer Rafael Heilscher nach dem 3:1 (19:25, 25:6, 25:22, 25:19) bei der TS Germersheim. „Wenn wir jetzt noch einen Punkt holen, ist alles durch. Dann ist es auch egal, was die anderen machen oder wie der Einspruch der Bad Salziger gegen die Wertung des Spiels gegen Gensingen bewertet wird.“ Und was ist, wenn dieser eine Punkt geholt ist? „Dann stellen wir uns darauf ein, bald wieder regelmäßiger zu verlieren“, so Heilscher, der mit seinem Team zurück in die Regionalliga möchte. „Es wird sich ja nicht viel ändern“, betonte der Spielertrainer. „Der Kader bleibt zusammen, wir werden genauso trainieren wie bisher. Nur die Gegner in dieser starken Klasse sind dann eben besser.“

Besser als in den vergangenen drei Spielzeiten präsentierten sich auch die Germersheimer. „Das war ihr bestes Spiel gegen uns“, fand Lahnsteins Coach, den vor allem der erste Durchgang staunen ließ. ...

