Zwölf Mann auf der einen Seite, sechs plus Libero auf der anderen: Allein wer die nummerische Stärke der Teams zum Maßstab nahm, konnte im Spiel der Volleyball-Regionalliga Südwest zwischen der SG U.N.S. Rheinhessen und Aufsteiger VC Lahnstein klare Verhältnisse erwarten. Am Ende stand in der Nieder-Olmer Halle auch ein – nach Sätzen zu urteilen – klarer 3:0-Sieg für die Gastgeber zu Buche. „Doch wir haben Rheinhessen das Leben schwer gemacht“, betonte Lahnsteins Spielertrainer Rafael Heilscher, was die Satzergebnisse von 25:22, 25:18 und 25:21 durchaus bestätigen.

„Vielleicht hat uns einfach auch ein bisschen Glück gefehlt“, sagte Heilscher mit Blick auf den ersten und den dritten Durchgang. „Letztlich hat der Gegner aber seine Ausgeglichenheit ausgespielt. Das war ...

Lesezeit für diesen Artikel (274 Wörter): 1 Minute, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.