Nächstes Ausrufezeichen: VCL schlägt Verfolger glatt in drei Sätzen

Eine klare Ansage gab's in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar durch den Spitzenreiter VC Lahnstein, der das mit großer Spannung erwartete Spitzenspiel bei Verfolger VSG Saarlouis deutlich mit 3:0 (31:29, 25:15, 25:20) zu seinen Gunsten entschied und den „Platz an der Sonne“ festigte.

Spannung kam vor 60 Zuschauern in der Halle des Schloss-Gymnasiums nur im ersten Durchgang auf. „Wir haben es aber selbst unnötig spannend gemacht, weil wir es bei eigener 24:20-Führung verpassten, den Sack vorzeitig zuzumachen“, berichtete VCL-Spielertrainer Rafael Heilscher. Die hoch motivierten Saarländer glichen nicht nur aus, sondern besaßen wenig später sogar zwei Satzbälle, die der Gast von der Flussmündung jedoch gekonnt abwehrte. Letztlich legten die routinierten Lahnsteiner dann aber mit 31:29 den ersten Satzgewinn vor.

Als der VCL dann im folgenden Abschnitt nach dem 2:2-Zwischenstand bis auf 10:2 davonzog, wurde es merklich ruhiger im Lager der Gastgeber. Die Zuschauer spürten mit zunehmender Spieldauer, dass auch an diesem Tag kein Kraut gegen den früheren Regionalligisten gewachsen war und es mit einer Revanche für die 1:3-Hinspiel-Niederlage am Oberheckerweg nichts werden würde.

Die sehr gut aufschlagenden und blockenden Lahnsteiner meinten es letztlich sogar noch gut mit den Saarlouisern. In den Sätzen zwei und drei führte der Spitzenreiter jeweils deutlich, gestattete den Einheimischen jedoch im Gefühl des Vorsprungs noch den einen oder anderen Punkt, sodass mit 25:15 und 25:20 der Deckel auf dem zehnten Lahnsteiner Sieg im elften Saisonspiel drauf war. „Wir waren gut, es hat wieder viel Spaß gemacht“, zollte Heilscher seinen Mitstreitern großes Lob. Nun wollen die Lahnsteiner die „pole position“ auch ins Ziel bringen. Ob im Falle der Meisterschaft jedoch auch der erneute Sprung in die Regionalliga angegangen wird, steht laut Heilscher noch nicht endgültig fest. „Das ist eine 50:50-Entscheidung. Wir sind uns mannschaftsintern noch nicht einig, was wir machen. Werden wir Zweiter, werden wir aber auf keinen Fall die Relegation spielen.“ Stefan Nink

VC Lahnstein: Reichelt, Heilscher, Kludas, Freidank, Lehnhardt, Müller, Kutschke.