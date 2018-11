Auch nach dem fünften Spieltag steht Aufsteiger VC Lahnstein in der Volleyball-Regionalliga ohne Punkt da, dennoch betont Spielertrainer Rafael Heilscher: „Es macht mehr Spaß als in der vergangenen Saison in der Oberliga.“ Sein Team misst sich mit Gegnern, die allesamt stärker besetzt sind und vor allem mit größeren Kadern arbeiten. Dennoch gefallen sich die Lahnsteiner in der Rolle des Außenseiters, der alles dafür tut, die Großen zu ärgern. „Die Leistungen, die wir in den Spielen zeigen, sind gemessen an unserem Training top“, meinte Heilscher nach dem jüngsten 1:3 (25:21, 21:25, 30:32, 19:25) beim TSV Speyer, der kurzfristig einem Heimrechttausch zugestimmt hatte. „Für die Kleinigkeiten, an denen es hapert, müssten wir auch mal mit zwölf Spielern trainieren.“ Doch davon ist der Aufsteiger meistens weit entfernt. Ein paar Tage vor dem Speyer-Spiel waren es zum ersten Mal in dieser Saison elf Spieler, mit denen Heilscher arbeiten konnte, beim TSV traten dann aber wieder nur sechs Akteure plus Libero an.

Umso erstaunlicher ist, wie ausgeglichen die Lahnsteiner auch dieses Spiel gestalteten. Den ersten Satz entschieden sie mit vier Punkten für sich und nahmen den Schwung mit in Durchgang zwei. Doch ...

