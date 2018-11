Doppel-Heimspieltag für den BGV Simmern in der Volleyball-Verbandsliga: Der Aufsteiger verlor zunächst in der Halle der Realschule plus mit 0:3 (22:25, 18:25, 15:25) gegen den Tabellendritten TSG Neustadt, bevor das Team von Spielertrainer Waldemar Rollheiser (Foto, Nummer 7) mit 3:0 (26:24, 27:25, 25:23) in drei engen Sätzen gegen die SG Kaiserslautern/Enkenbach II gewann. Simmern hat sich als Vorletzter damit einen Punkt an Kaiserslautern II herangepirscht. Gegen Neustadt hatte der BGV immer wieder gute Ansätze, individuelle Fehler im Aufschlag- und Blockspiel verhinderten aber laut Rollheiser einen Satzgewinn.

Das änderte sich aber in der zweiten Begegnung. Rollheiser: „Wir haben eine super Moral an den Tag gelegt. Trotz der Niederlage aus dem ersten Spiel haben wir unsere Köpfe nicht ...

