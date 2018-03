Am Samstag stehen für den Volleyball-Verbandsligisten VBC Ediger-Eller zwei enorm wichtige Heimspiele im Kampf gegen den Abstieg an. Zunächst hat der Tabellenvorletzte das abgeschlagene Schlusslicht VC Neuwied II zu Gast, bevor es im Anschluss gegen den Vierten BC Dernbach geht. Offizieller Spielbeginn in der Bremmer Grundschulhalle ist 17 Uhr, allerdings könnte sich das etwas nach hinten verschieben, da vorher die Bezirksliga-Frauen des VBC ebenfalls noch zwei Heimspiele absolvieren. Hier geht es gegen die TG Trier um 14 Uhr los, danach ist der SV Gutweiler II an der Reihe.

Vier Heimspiele hintereinander – und die Hoffnung auf eine „volle Hütte“, wie es VBC-Zuspieler Mario Mertens formuliert: „Ich hoffe zudem auch auf die Bremmer Fußballer und dass sie uns einen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.