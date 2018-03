TV Bad Salzig ohne den "Punktesammler"

Aus unserem Archiv

Bad Salzig

Nach der kurzen Winterpause startet der TV Bad Salzig in der Volleyball-Oberliga mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Mit dem TV Limbach kommt am heutigen Samstag (19 Uhr) ein Aufsteiger aus dem Saarland in die Bopparder Großsporthalle, der schon fünf Siege in neun Partien eingefahren hat. Limbach belegt mit 13 Punkten Rang sechs, Bad Salzig ist Dritter mit 17 Punkten.