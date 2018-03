Spitzenduell für Bad Salzig: Saarlouis kommt

Aus unserem Archiv

Boppard

Tabellendritter TV sebamed Bad Salzig gegen den Aufstiegsaspiranten und Tabellenzweiten VSG Saarlouis – das ist die Top-Begegnung des 13. Spieltages in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland am Samstagabend um 19 Uhr in der Bopparder Großsporthalle.