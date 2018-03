Ediger-Eller kassiert bittere Heimpleiten

Mindestens ein Sieg sollte her für den Volleyball-Verbandsligisten VBC Ediger-Eller in den beiden Heimspielen gegen die Spvgg Burgbrohl und den TV Feldkirchen II. Daraus wurde aber nichts, die Moselaner verloren beide Spiele und stecken nun mittendrin im Abstiegskampf. Gegen den Vorletzten Burgbrohl verlor der VBC mit 2:3 (25:16, 25:19, 16:25, 20:25, 14:16) und gegen den Tabellendritten Feldkirchen II gab es mit 0:3 (19:25, 19:25, 23:25) eine erwartete Niederlage. Ediger-Eller steht nun mit elf Punkten aus zehn Spielen nur noch zwei Zähler vor Neuwied und drei vor Burgbrohl, beide Konkurrenten haben aber eine Begegnung weniger absolviert.

Abgeblockt: Der BC Ediger-Eller (in Rot, von links mit Christof Dorwo, Sascha Schausten und Mario Mertens) gaben im Heimspiel gegen Burgbrohl eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand und verloren die Partie mit 2:3. Auch die zweite Partie ging verloren, mit 0:3 gegen Feldkirchen II.

Foto: Peter Scherer

VBC-Zuspieler Mario Mertens, der trotz Rückenproblemen auflief, wusste, woran es lag: „Das spiegelt ein bisschen unser Training wider, wir haben einmal die Woche für zwei Stunden die Halle und in den Spielen brechen wir oft nach zweieinhalb Sätzen dann ein.“ So auch gegen Burgbrohl. Am Anfang dominierte der VBC, die Gäste hatten große Probleme in der Annahme. Das bekamen sie aber im Laufe der Partie in den Griff, zudem drehte ein reaktivierter Regionalligaspieler immer mehr auf. Der Zwei-Meter-Mann machte im Angriff auf außen Druck. „Er war schon saustark“, sagte Mertens. Burgbrohl gewann die Sätze drei und vier, es ging in den Tiebreak. Hier hatte Ediger-Eller bei 14:13 Matchball, aber den wehrte die Spvgg ab, um dann mit 16:14 den Sieg einzufahren. Im Anschluss gegen Feldkirchen II hielt der VBC gut mit, aber letztlich war die TV-Reserve nominell zu gut besetzt und ließ sich den Sieg trotz guter Phasen der Gastgeber wie bei der 18:13-Führung im zweiten Satz nicht nehmen.

VBC: M. Mertens, van Heeswyk, Dreis, Unzen, Niemann, Schausten, Dorwo, Voigt, P. Mertens, Fluss, Kroth. mb