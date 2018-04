Die Tür zur Volleyball-Regionalliga ist fast zu: Der TV sebamed Bad Salzig hat das erste von zwei Spielen in der Relegation zur Regionalliga auswärts gegen TuS Kriftel mit 0:3 (23:25, 22:25, 21:25) verloren. Bad Salzig kam über die gesamten drei Sätze nicht richtig ins Spiel, so reichte dem Heimteam eine durchschnittliche Leistung, um seinerseits die Tür zur Regionalliga ganz weit aufzustoßen. Für Bad Salzig gilt es nun, ebenfalls 3:0 zu gewinnen und dabei weniger Punkte des Gegners zuzulassen. Heißt: 66 Punkte haben die Gäste gemacht, diese Zahl gilt es zu „unterbieten“. Dass das schwer wird, weiß TV-Sprecher Walter Breitbach: „Kriftel ist schon stark, die Oberliga Hessen ist generell einen Tick stärker. Aber wir haben es noch selbst in der Hand.“

Das hatten die Bad Salziger aber auch im Hinspiel. „Wenn die Mannschaft heute ihr Potenzial abgerufen hätte, hätten wir das Spiel gewinnen können“, sagte ein enttäuschter TV-Trainer Lutz Kasper. Was ...

