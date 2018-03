Bad Salzig reist zum Verfolgerduell

Aus unserem Archiv

Bad Salzig

Verfolgertreffen in der Volleyball-Oberliga: Vierter gegen Dritter heißt es, wenn der TV sebamed Bad Salzig am Sonntag beim starken Aufsteiger TuS Gensingen antritt. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der Sporthalle der BBS in Bad Kreuznach.