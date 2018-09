Die Volleyballer des SC Ransbach-Baumbach sind optimal in die neue Saison der Rheinland-Pfalz-Liga gestartet. In den Heimspielen gegen die SG Südpfalz und die TG Konz gab es zwei 3:0-Siege. „Das ist natürlich ein perfekter Saisoneinstieg und gibt Selbstvertrauen für die weiteren Spieltage“, kommentierte SC-Trainer Volkmar Werner die Ergebnisse. Viel mehr zählt für den Ransbach-Baumbacher Coach, dass er vor allem die jungen Nachwuchsakteure Stefan Kreichauf, Philipp Heibel und Sven Ruetz in den Ligaspielbetrieb einführen konnte. „Alle drei, wenn auch Sven Ruetz nur kurz, haben wichtige Erfahrungen sammeln können, und sie haben sich hervorragend geschlagen“, lobte Werner seine Youngster.

