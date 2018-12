Die Volleyballer des SC Ransbach-Baumbach sind sich in der Zielsetzung für den letzten Spieltag 2018 in der Rheinland-Pfalz-Liga vor der Partie bei der TGM Mainz-Gonsenheim III einig: „Wir möchten mit einem Sieg in die Weihnachtspause gehen“, so die unmissverständliche Ansage von Trainer Volkmar Werner und Kapitän Johannes Delinsky. Das Spiel beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums.

Beim Blick auf die Tabelle scheint das Vorhaben durchaus realistisch. Die Töpferstädter halten souverän den zweiten Rang mit 17 Punkten, die TGM Mainz-Gonsenheim III belegt mit sieben Zählern den sechsten ...

