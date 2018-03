Mit Siegen in Topspielen ganz nach vorn rücken

Aus unserem Archiv

Ransbach-Baumbach

Endlich: Nach sieben Wochen Spielpause und fehlender Wettkampfpraxis empfangen die Rheinland-Pfalz-Liga-Volleyballer des SC Ransbach-Baumbach am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle in Baumbach) den Tabellenzweiten SG Südpfalz und den Dritten TV Hechtsheim.