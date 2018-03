Aus unserem Archiv

Ransbach-Baumbach

Nach dem Doppelerfolg gegen Hechtsheim und die SG Südpfalz möchten die Rheinland-Pfalz-Liga-Volleyballer des SC Ransbach-Baumbach ihre Chancen im Spitzenfeld der Tabelle auch gegen den Tabellensiebten SG Feldkirchen/Neuwied wahren. Ein Spaziergang wird das Spiel am Sonntag ab 15 Uhr in der Sporthalle in Niederbieber jedoch nicht, die SG präsentiert sich in Bestbesetzung als unangenehmer Gegner. Dies bekamen die Töpferstädter bereits bei ihrem knappen 3:2-Sieg im Hinrundenspiel zu spüren.