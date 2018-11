Am Samstag spielt das U 20-Volleyballteam des SC Ransbach-Baumbach von 11 Uhr an um die Landesmeisterschaft im pfälzischen Römerberg. Die beiden Erstplatzierten des Sechserfeldes qualifizieren sich für die Südwestmeisterschaften am 30. März im Saarland. Der SC-Nachwuchs um das Trainerteam Nhung Giersch/Andreas Kreichauf muss sich zunächst in der Vorrunde gegen die favorisierte TGM Mainz-Gonsenheim und den ASV Landau behaupten. Die beiden Gruppenersten bestreiten das Halbfinale gegen die Konkurrenz aus der Parallelgruppe (SG Speyer/Haßloch, VC Mendig, VC Bad Kreuznach).

„Schön wäre es, wenn wir uns ins Halbfinale spielen könnten“, hofft Trainer Andreas Kreichauf. Die Chancenabwägung ist insgesamt schwierig, da sich die Mannschaften im Vergleich zur vorigen Saison deutlich verändert ...

