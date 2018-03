Der VSC Guldental ist gerüstet für das Aufstiegsspiel zur Volleyball-Landesliga. Ihre gute Form wiesen die Guldentaler am abschließenden Heimspieltag nach, an dem sie sich den zweiten Rang der Verbandsliga sicherten. Mit 3:0 (12, 19, 16) bezwang der VSC den TV Maximiliansau und unterlag Meister SG Speyer/Haßloch denkbar knapp mit 2:3 (15, 26, -20, -25, -14). „Das Spiel gegen die Speyerer war eine Werbung für unseren Sport und konnte an Dramatik nicht überboten werden“, erklärte Bernhard Gänz, der Trainer der Guldentaler.

Der VSC begann gegen die Speyerer mit viel Druck und Selbstvertrauen. Das machte sich schnell bezahlt, der erste Satz ging in der Sporthalle der Langenlonsheimer Realschule plus schnell an die ...

Lesezeit für diesen Artikel (345 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.