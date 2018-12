Vor der Weihnachtspause stehen für die Volleyball-Teams des VSC Guldental am heutigen Samstag noch wichtige Auswärtsspiele an. Die VSC-Frauen treten um 17 Uhr zum Kellerduell der Rheinland-Pfalz-Liga beim PSV Wengerohr an. Die Gastgeberinnen sind Schlusslicht, die Guldentaler Frauen weisen als Vorletzter zwei Punkte mehr auf. Die Spielerinnen des Trainergespanns Thomas Schmidt und Gregor Zimmermann brauchen einen Sieg, wenn möglich einen glatten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht abreißen zu lassen. Der Trainingsschwerpunkt lag auf Spielaufbau und Abschluss, damit die Guldentalerinnen wieder etwas sicherer und cooler agieren als zuletzt. Das Trainerduo hofft, dass sich der PSV in der ersten Partie des Spieltages gegen den viertplatzierten TV Vallendar etwas müde spielt und ihr Team danach davon profitieren kann.

Zum Verbandsliga-Spitzenspiel treten die Guldentaler Männer um 13 Uhr bei der TSG Neustadt an. Der VSC hat als Tabellenführer vier Punkte Vorsprung auf seine zweitplatzierten Gastgeber. Die TSG schlägt zunächst ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.