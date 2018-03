TuS gewinnt Satz in Rekordzeit: Gensinger feiern 3:1-Sieg

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Der TuS Gensingen zeigte in der Volleyball-Oberliga mal wieder seine zwei Gesichter: Druckvoll, mutig und nahezu fehlerfrei auf der einen Seite, unsicher, zurückhaltend und unkonzentriert auf der anderen. Am Ende sprang in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in Bad Kreuznach ein 3:1 (20, -22, 15, 19) gegen den TV Bliesen II heraus.