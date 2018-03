VfL Oberbieber siegt, TV Feldkirchen verliert

Jeweils über fünf Sätze mussten die Volleyballer des TV Feldkirchen in der Regionalliga Südwest und die Volleyballerinnen des VfL Oberbieber in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in ihren Auswärtsspielen am Wochenende gehen. Feldkirchen verlor, Oberbieber siegte knapp.

Regionalliga Südwest

Eintracht Frankfurt – TV Feldkirchen 3:2 (18:25, 25:17, 25:27, 26:24, 15:11). Der TV Feldkirchen hat es verpasst, seinen knappen 3:2-Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen. Dennoch war die Leistung der Mannschaft von TVF-Trainer Gunnar Monschauer, die wiederum nicht komplett antreten konnte, erneut ansprechend. Der Tabellendritte Frankfurt behielt nach fünf spannenden Sätzen diesmal denkbar knapp mit Oberhand.

Spannend war dann auch das Wort des Spiels. Schon im Vorfeld erinnerte sich Trainer Monschauer an die Begegnungen der beiden Mannschaften vorher: „Die waren alle ganz knapp und spannend.“ Die Eintracht stellt eines der wenigen Teams in der Regionalliga Südwest, die von der Körpergröße der Spieler her mit den Neuwiedern mithalten kann. Doch diese Größenordnung war diesmal eine andere. Nicht nur Peter Nogueira-Schmid und Jan Kuhlmann fehlten den Gästen, sondern zusätzlich auch noch Edgar Klasen, Francis Tonleu und Sebastian Korbach, was Feldkirchen naturgemäß schwächte.

Doch Monschauers Team startete fulminant und gewann den ersten Satz mit 25:18 recht deutlich. Frankfurt konterte und glich aus. Auf einem gleichwertigen Niveau ging es im dritten Durchgang weiter, in dem sich keiner der Kontrahenten entscheidend absetzen konnte. In der Verlängerung hatte dann der TVF mit 27:25 das bessere Ende für sich. „Danach ist es uns nicht gelungen, den psychologischen Vorteil mit in den vierten Satz zu nehmen und diesen entschlossen zu nutzen“, berichtete Monschauer, der leicht angefressen wirkte. Beim Stand von 23:20 für seine Mannschaft stand die Tür zu einem Drei-Punkte-Sieg weit offen. Zwei Mal brachte die Feldverteidigung den Ball ins Spiel zurück. Über die Außenbahn kam Feldkirchens Kapitän Peter Wagler aber an einem Block nicht vorbei, und der mögliche Matchball war abgewehrt. In der Folge fehlte das Selbstvertrauen und ein Quäntchen Glück, der Satz wurde mit 24:26 noch verloren.

Im Tiebreak haderten die Gäste mit den nach ihrer Meinung nur bis dahin souveränen Schiedsrichtern. Das auch von Feldkirchen engagiert und couragiert geführte Spiel wurde letztlich vom TVF verloren. „Ein Glück, dass es die Drei-Punkte-Regel gibt, die einem unterlegenen Gegner noch einen Zähler bringt. Da hat man wenigstens irgendwie doch gewonnen“, meinte der TVF-Trainer, der in Person von Christoph Sallie, Andreas Kreichauf und Felix Schaab die zuverlässigsten Akteure seiner Mannschaft ausmachte.

TV Feldkirchen: Schaab, Kreichauf, Wagler, Thielmann, Sallie, Kloft, Fuchs, Erlenbach.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Frauen

TG Mainz-Gonsenheim II – VfL Oberbieber 2:3 (26:28, 25:21, 24:26, 25:14, 6:15). Die Nervenstärke der Schützlinge von Oberbiebers Trainer Ebi Abdol Samankan spielte beim knappen Oberbieberer Erfolg eine wichtige Rolle. Die VfL-Mannschaftssprecherin und eine der wichtigsten Spielerinnen ihres Teams, Jessica Rochowiak, konnte sich nach dem Sieg eine kleine Ansage an die benachbarten Spitzenteams DJK Andernach und FC Wierschem nicht verkneifen: „Wir haben mit einer tollen Mannschaftsleistung das geschafft, was den beiden Konkurrenten von der anderen Rheinseite nicht gelungen ist. Wir haben gegen diesen Gegner zwei Mal gewonnen.“ Gerade die kürzlich errungenen Erfolge der TGM-Reserve gegen die genannten Lokalrivalen hatten den VfL richtig heiß gemacht. Und es wurde ein langer Nachmittag. Schon im ersten Satz schenkten sich die Gegnerinnen nichts. Es ging ständig hin und her und die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Mit 28:26 legte der Gast vor. Die Mädels aus der Landeshauptstadt revanchierten sich prompt mit einer konzentrierten Leistung und führten schnell. Der VfL kam zwar noch mal heran, hatte aber in der Schlussphase des zweiten Satzes keine Chance. Der folgende dritte Durchgang war ein Ebenbild des ersten. Wieder hatte das Samankan-Team in der Satzverlängerung die besseren Nerven: 26:24. Doch dann schienen die Kräfte beim VfL zu schwinden. „Wir haben eine Menge Eigenfehler gemach und sind unsicher geworden. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, die Motivation aus der 2:1-Satzführung zu unseren Gunsten zu nutzen, aber wir sind nie richtig in den vierten Satz hineingekommen“, kommentierte Jessica Rochowiak später den Ausgleich der Mainzerinnen. Im Tiebreak zeigte sich erneut, welch guten Nerven die Gäste an diesem Tag hatten. Eine Aufschlagserie, die einen 8:0-Vorteil brachte, beantwortete die Frage nach dem Sieger schnell. Dieser Erfolg beendete auch die kleine Durststrecke, die Oberbieber im alten Jahr zurückgeworfen hatte.

VfL Oberbieber: Mara Böttcher, Derksen, Knapp, Graichen, Braun, Matzdorff, Vanessa Rochowiak, Jessica Rochowiak.

Von unserem Mitarbeiter Jörg Linnig