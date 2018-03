TV Feldkirchen holt Punkt gegen Topteam

Die Sporthalle in Nieberbieber hat nach der kurzen Winterpause gleich ein Spitzenspiel der Volleyball-Regionalliga erlebt. Gastgeber TV Feldkirchen musste sich Tabellenführer TG Rüsselsheim III mit 2:3 (25:21, 20:25, 25:21, 19:25, 11:15) geschlagen geben, Trainer Gunnar Monschauer hatte sich insgeheim wohl etwas mehr als einen Punkt ausgerechnet: „Volleyball kann nur über ausreichende Trainingsmöglichkeiten optimal gespielt werden. Da die Neuwieder Hallen aber immer über die Schulferien geschlossen sind, konnten wir beispielsweise nur am vergangenen Freitag einmal das Zusammenspiel unter Berücksichtigung der Personalsituation üben. Das ist einfach zu wenig.“

Da geht es lang: Peter Nogueira-Schmid gelangen im Duell mit Spitzenreiter Rüsselsheim spektakuläre Punkte, zum Sieg reichte es für den TV Feldkirchen in der Volleyball-Regionalliga aber nicht

Foto: Jörg Niebergall/RZ-Archiv

Feldkirchen hatte vor der kurzen Winterpause durch zwei Auswärtserfolge (3:1 in Kassel-Wehlheiden und 3:0 in Rodheim) für mächtig Furore gesorgt. Für zusätzliche Motivation sorgten dann noch die Ergebnisse der tags zuvor absolvierten Spiele, die dem TV Feldkirchen bei einem glatten Erfolg gegen den bisher erst einmal in dieser Saison bezwungenen Gast aus Rüsselsheim Rang drei beschert hätten.

Auf beiden Seiten gab es Personalprobleme. Kurzfristig musste Feldkirchens Kapitän Peter Wagler erkältet das Handtuch werfen, Francis Tonleu konnte seine Kollegen ebenfalls nicht unterstützen. Schon die ersten Ballwechsel zeigten, dass sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe liefern würden. Keiner der beiden Kontrahenten setzte sich vom Gegner ab, die TVF-Riesen markierten dabei aber die spektakuläreren Punkte. Rüsselsheim bekam besonders Linkshänder Peter Nogueira-Schmid nicht in den Griff. Als beim Spielstand von 19:18 der Feldkirchener Block mit Jan Kuhlmann und Felix Schaab einen harten Angriffsball der Gäste abwehrte, war der erste Satz in Reichweite. Denn den Hausherren gelang vieles. Beispielsweise eine Ein-Arm-Abwehr von Schaab weit außerhalb des Spielfeldes, die dann Nogueira-Schmid aus dem Hinterfeld zum Punkt verwandelte. Christoph Sallie hatte sich nach einem weiteren Hammer die „Monster“-Sprechchöre von der Tribüne redlich verdient. Und die 1:0-Führung des TV Feldkirchen ging dann auch völlig in Ordnung.

Die gute Spiellaune nahmen die Gastgeber mit in den zweiten Satz und lagen bis zum 11:9 vorn, Rüsselsheim wirkte nervös. „Doch dann haben wir gut verteidigt und unsere Fehlerquote verringert“, kommentierte Rüsselsheims Trainer Heiner Brockmeier den nun stabiler werdenden Auftritt des Titelaspiranten. Die Auszeit von Monschauer beim 13:16, als es nicht mehr so richtig zusammenlief, brachte nicht die erhoffte Wirkung, und die Gäste glichen aus. Dass besondere Ballwechsel, attraktiv und erfolgreich gestaltet, Emotionen und Selbstvertrauen frei werden lassen können, beweist sich besonders beim Volleyball. Sallies Einer-Block zum 11:10 im dritten Durchgang ließ Coach Monschauer die Siegerfaust in Richtung Hallendach strecken. 13:13 und 17:17 waren weitere Stationen zum Gewinn des dritten Satzes, den sich besonders Nogueira-Schmid auf die Fahne schreiben konnte. Ihm gelangen in dieser Phase einige überragende Punkte. So beim Satzball: Annahme Tobias Erlenbach auf Zuspieler Schaab, der stellte weit nach außen auf Nogueira-Schmid, dessen Schmetterball landete im dritten Versuch auf dem Boden der gegnerischen Seite.

Nach dem Gewinn des dritten Satzes lag ein Sieg der Feldkirchener in der Luft. Coach Monschauer musste aber mit ansehen, dass seinen Spielern nun die Kräfte schwanden, was Rüsselsheim konsequent nutzte, den Satzausgleich schaffte und im entscheidenden Tiebreak nichts mehr anbrennen ließ. Während sich Gästetrainer Brockmann langsam Gedanken über einen Aufstieg in die 3. Liga machen kann („Es laufen schon einige Gespräche, aber die Saison muss erst mal gespielt sein“), konnte sein Kollege Monschauer immerhin für sich verbuchen, dass sein Team den Titelanwärter am Rande einer Niederlage hatte.

TV Feldkirchen: Klasen, Sallie, Schaab, Kreichauf, Erlenbach, Nogueira-Schmid, Kloft, Korbach, Thielmann, Kuhlmann.

Schiedsrichter: Jörg Froitzheim/ Thomas Möller. Zuschauer: 50.

Spielfilm: 1. Satz: 4:2, 5:5, 9:7, 12:10, 16:16, 21:19, 25:21; 2. Satz: 4:1, 7:3, 11:9, 13:16, 15:19, 17:23, 20:25; 3. Satz: 2:4, 7:7, 10:10, 13:13, 17:17, 21:19, 25:21; 4. Satz: 1:4, 4:7, 7:10, 12:15, 14:21, 19:25; 5. Satz: 0:2, 2:4, 3:6, 4:8, 7:10, 9:13, 11:15.

Von unserem Mitarbeiter Jörg Linnig