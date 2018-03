TV Feldkirchen enttäuscht trotz Niederlage nicht

Aus unserem Archiv

Niederbieber/Feldkirchen

Für die Volleyballer des TV Feldkirchen endete das Jahr 2016 in der Regionalliga Südwest mit einer Heimniederlage. Trotz des mit 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 23:25) verlorenen Spiels in Niederbieber gegen den Tabellenzweiten TG Wehlheiden zeigten die Schützlinge von TVF-Trainer Gunnar Monschauer eine gute Leistung. Das Ergebnis, das sich nach Sätzen noch klar anhört, war am Ende viel knapper, aber letztlich für die Hessen doch verdient.