Für die Volleyballerinnen des VC Neuwied endet am Samstag die dritte Saison in der 2. Bundesliga Süd. Im letzten Heimspiel gegen den MTV Stuttgart II wird Lena Overländer den Deichstadtvolleys fehlen. Die 21-jährige Mittelblockerin ist ab Freitag in Wagrain in Österreich im Schnee unterwegs. Nicht jedoch zum Winterurlaub und Skifahren. Als Deutsche Meisterin ist sie mit ihrer Partnerin Karoline Fröhlich aus Berlin für die 1. Europameisterschaft im Snow-Volleyball qualifiziert.

Am Mittwochmorgen flog Lena Overländer schon früh von Düsseldorf aus nach Salzburg. „Dort holen mich Karo und die Betreuer des Deutschen Volleyball-Verbands mit einem Kleinbus ab und wir fahren gemeinsam ...

Lesezeit für diesen Artikel (401 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.