Das letzte Heimspiel der Saison für die LAF Sinzig in der Volleyball-Regionalliga Südwest ist gleichzeitig wohl eines der wichtigsten für den Verein in den vergangenen Jahren. Seit der 1:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende findet sich die Mannschaft von Trainerin Sarah Funk auf einem Abstiegsplatz wieder. Nun steht die Mannschaft am Samstagabend (19 Uhr) gegen Vizemeister SSG Langen unter gehörigem Zugzwang, der Klassenverbleib in der vierthöchsten Spielklasse liegt aber noch in den eigenen Händen.

Mitte Januar fuhren die Sinziger unter Neu-Trainerin Funk direkt den ersten Sieg ein. Platz vier und leise Wiederaufstiegshoffnungen waren da der Status quo. Neun Wochen und sieben Niederlagen später ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (297 Wörter): 1 Minute, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.