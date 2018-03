Interview: Das Derby zwischen der DJK Andernach und dem FC Wierschem birgt viel Brisanz

Aus unserem Archiv

Andernach/Wierschem

Es ist weit mehr als nur das Rheinland-Derby in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland. Wenn die Volleyballerinnen der DJK Andernach am Samstag (ab 19 Uhr) in der heimischen Berufsschulhalle auf den FC Wierschem treffen, ist das nicht nur das Duell zweier Erzrivalen – es ist auch das Spitzenspiel der Liga, nach dem sich der Verlierer höchstwahrscheinlich aus dem Titelrennen verabschieden muss.