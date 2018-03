FC Wierschem und DJK Andernach auswärts

Nach dem Derby steht für die Volleyball-Oberligisten DJK Andernach und FC Wierschem wieder der Alltag an. Mit dem Rückenwind des Derbysieges wollen die Andernaherinnen auch beim Schlusslicht drei Punkte holen, während der FCW im „kleinen Derby“ beim VfL Oberbieber den Anschluss nicht verlieren will.

TV Quierschied – DJK Andernach (So. 15 Uhr, Taubenfeldhalle). Auf den Festtag folgt die Pflicht: Nach dem strahlenden Derbysieg gegen Wierschem gastiert die DJK Andernach am Sonntag beim abgeschlagenen Schlusslicht. Da zählt für die Volleyballerinnen vom Rhein im Prinzip nur ein weiteres 3:0, alles andere ginge schon Richtung Blamage. Das sieht Trainer Mario Birk nicht anders: „Nach einem 3:0 gegen Wierschem wäre es schon dämlich, sich ausgerechnet in Quierschied eine Blöße zu geben.“

Davon aber ist nicht auszugehen. Die Saarländerinnen haben bislang nur einen Punkt geholt, beim 2:3 gegen TG Mainz-Gonsenheim II, und alle anderen Begegnungen klar verloren. Auch das Hinspiel in Andernach. Die DJK wiederum hat durch den Sieg gegen Wierschem nach Punkten mit der VSG Saarlouis gleichgezogen, der Tabellenführer hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Das wird ein spannendes Rennen mit Saarlouis“, sagt Angreiferin Hannah Dücking. „Es ist noch alles drin.“ Sie selbst könne nicht sehr gut verlieren, „deshalb gewinnen wir am besten weiter“.

Beginnend mit dem ungleichen Duell in Quierschied, bei dem die DJK auf die Zuspielerin Karen Schmitt (beruflich verhindert) verzichten muss. Und hinter den Einsätzen von Anna Reudelsdorf und Christina Meurer (beide Schulterprobleme) stehen zumindest noch Fragezeichen. „Dieses Spiel“, sagt Coach Birk, „müssen wir aber gewinnen, egal mit welcher Besetzung.“

VfL Oberbieber – FC Wierschem (So., 17 Uhr, Sporthalle Engers). Den Ausdruck „Minikrise“ nimmt Peter Nogueira-Schmid unbefangen in den Mund. „Da müssen wir nicht drum herum reden nach drei Niederlagen in Folge“, erklärt der Trainer des FC Wierschem. Seine Volleyballerinnen hatten im November bei Tabellenführer VSG Saarlouis stark gespielt, aber 1:3 verloren, „seitdem läuft es nicht rund“. Es folgten ein 2:3 gegen TG Gonsenheim II vor Weihnachten und vor Wochenfrist das ernüchternde 0:3 bei der DJK Andernach. Das baut Druck auf vor dem nächsten Derby gegen den VfL Oberbieber in der Sporthalle Engers.

Das Ziel der Maifeld Volleys für den Rest der Saison fasst der Trainer so zusammen: „Wir wollen Platz drei verteidigen.“ Den hat sein Team derzeit mit 21 Punkten inne, vier Punkte vor dem TV Rohrbach und fünf vor Oberbieber. Der Rückstand auf Andernach und Saarlouis beträgt zwar nur zwei Zähler, an einen Titel-Dreikampf glaubt der FC-Trainer aber nicht: „Das ist kein Thema mehr.“

Auch Spielführerin Donna Sesterhenn ist auf dieser Linie: „Platz drei ist mehr als in Ordnung. Unser Ziel vor der Saison war bei unserem kleinen Kader das Mittelfeld, deshalb können wir auf das bisher Geleistete stolz sein.“ Um aber nicht weiter abzurutschen, erklärt ihr Trainer, „müssen wir schnell wieder in die Spur kommen.“ Möglichst schon gegen Oberbieber, gegen das der FCW mit den üblichen acht Spielerinnen antreten wird. cr