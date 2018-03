DJK Andernach testet für das Spitzenspiel – FC Wierschem will wieder mal gewinnen

Aus unserem Archiv

Andernach/Wierschem

Fünf Spieltage stehen noch aus in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland. Fünf Runden, in denen die Volleyballerinnen der DJK Andernach mit denen der VSG Saarlouis um Meisterschaft und Regionalligaaufstieg kämpfen. Bevor es am Karnevalssamstag, 10. Februar, zum Gipfeltreffen im Saarland kommt, haben beide Rivalen in eigenen Hallen Pflichtaufgaben zu erfüllen. Derweil möchte der FC Wierschem im Heimspiel gegen den TV Düppenweiler seine Sieglosserie beenden.