DJK Andernach reist zum Topspiel ins Saarland

Mehr Spitzenspiel geht einfach nicht: Wenn die Volleyballerinnen der DJK Andernach am Samstag (ab 16 Uhr) bei der VSG Saarlouis gastieren, dann haben sie in der Jahnsporthalle die Tabellenführung der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland zu verteidigen. Dafür muss ein Sieg her, da die Saarländerinnen mit 27 Punkten direkt hinter der DJK (28) lauern, eine Niederlage und ein Spiel weniger, dafür aber die bessere Satzdifferenz haben.

Es ist der 13. Spieltag, danach stehen für Andernach nur noch drei Partien auf dem Spielplan. Immerhin noch drei Spiele – so sieht es jedenfalls Mario Birk. „Ganz egal, wie das gegen die VSG ausgeht“, sagt der DJK-Trainer, „danach ist die Saison noch nicht vorbei.“ Deshalb sei die Begegnung in Saarlouis auch „kein Endspiel“. Eine überaus wichtige Angelegenheit ist die Partie gleichwohl, das wissen natürlich auch die Gäste, die sich trotz Tabellenführung „als Außenseiter“ sehen, wie Birk sagt: „Wir tun uns auswärts eher schwer, Saarlouis ist sehr heimstark. Das wissen wir noch aus dem vergangenen Jahr.“ Damals gab’s für die DJK beim 0:3 am letzten Oberliga-Spieltag in Saarlouis nichts zu holen. Gewichtiger Unterschied: Damals stand Andernach schon als Vizemeister fest und trat nicht in kompletter Kaderstärke an. Das soll diesmal anders sein, Birk rechnet mit allen Spielerinnen. Wie fit manche sind, steht aber auf einem anderen Blatt. „Wir hatten zuletzt einen hohen Krankenstand“, sagt der Coach, der im Training auf bis zu sechs Volleyballerinnen verzichten musste. Ein Übungsbetrieb, wie er ihn sich vor einem Spitzenspiel gewünscht hätte, war so nicht möglich. Mut macht die Leistung aus dem Hinspiel, als Andernach die Gäste klar mit 3:0 besiegte. Der Schlüssel seinerzeit: „Wir haben Steffi Höwer ganz gut im Griff gehabt“, sagt Birk, der eine solche Block- und Abwehrleistung gegen die beste Angreiferin der Liga erneut als „absolut notwendig“ erachtet: „Nur dann haben wir eine Siegchance.“ cr