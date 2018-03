DJK Andernach ist bereit für das Topspiel – Erleichterung beim FC Wierschem

In der Volleyball-Oberliga der Frauen haben die DJK Andernach und der FC Wierschem ihre Hausaufgaben gemacht.

Eine knappe Angelegenheit war das Heimspiel der DJK Andernach (hinter dem Netz) gegen den VfL Oberbieber. Am Ende setzte sich Andernach nach 0:2-Rückstand mit 3:2 durch und bleibt Spitzenreiter.

Foto: Andreas Walz

DJK Andernach – VfL Oberbieber 3:2. Heimserie gerettet, fürs Spitzenspiel bereit: Die Volleyballerinnen der DJK Andernach haben das Rhein-Derby in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland gegen den VfL Oberbieber mit 3:2 (25:27, 16:25, 25:22, 25:17, 15:9) gewonnen, dabei drehten sie noch einen 0:2-Satzrückstand. Durch den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel bleibt die Mannschaft von Trainer Mario Birk Spitzenreiter vor der VSG Saarlouis, die am 10. Februar nächster Gegner ist. „Die Pause bis zum Topspiel in Saarlouis können wir gut gebrauchen“, so Birk.

Vor 120 Zuschauern in der Andernacher Berufsschulhalle, darunter einige Gästefans, startete der Favorit standesgemäß und setzte sich ab 12:12 auf 20:15 ab. Dann ließ die DJK vor allem im Angriff nach und vergab so auch einen Satzball bei 25:24. „Wir haben den Ball nicht mehr auf den Boden bekommen“, sagte Birk, der den Satzrückstand quittieren und dann mit ansehen musste, wie es im zweiten Durchgang noch schlimmer wurde. Andernach produzierte immer häufiger Eigenfehler und hatte laut Coach gegen gute VfL-Spielerinnen „in dieser Phase keine Chance“.

Als es bei 4:8 im dritten Satz immer noch in die falsche Richtung lief, reagierte Mario Birk und nahm zwei Wechsel vor: Lisa Spindler rückte für Ilona Astapowski in den Mittelblock, Maike Thielmann für Hannah Dücking in den Außenangriff. Beide Maßnahmen griffen fast umgehend. Besonders wichtig: Die 17-jährige Spindler und Neuzugang Thielmann brachten im Angriff neue Durchschlagskraft ein, „und das hat das Spiel gedreht“, so der Trainer. „Beide haben einen richtig guten Tag erwischt und kaum Fehler gemacht.“ Die sah man nun immer mehr bei den Gästen, sodass die Partie im vierten Satz endgültig in Richtung der DJK kippte. Im Tiebreak war es noch mal bis zum 8:7 eng, dann zogen die Andernacherinnen davon und sicherten sich nach 103 Minuten zwei wichtige Punkte. Am Ende durfte Birk die Mentalität seiner „Panda Ladies“ loben: „Ein 0:2 biegt man nicht jeden Tag um.“

DJK Andernach: Karen Schmitt, Dücking, Sevenich, Röder, Astapowski, Silke Schmitt; Behrens; Thielmann, Spindler, Meurer.

FC Wierschem – TV Düppenweiler 3:1. Sie können es doch noch. Nach vier Niederlagen in Serie und dem Abrutschen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland von Platz eins auf drei haben die Volleyballerinnen des FC Wierschem ihren ersten Sieg seit dem 19. November 2017 eingefahren. In Mendig gewannen sie ihr Heimspiel gegen den TV Düppenweiler mit 3:1 (25:18, 25:18, 11:25, 25:17) – gerade rechtzeitig vor der längeren Spielpause bis zum 18. Februar gegen den TV Holz II erneut in der Großsporthalle.

Rein sportlich hatte sich die Brisanz in Grenzen gehalten, für den FCW geht es für den Rest der Saison vor allem um die Absicherung von Platz drei, der TVD dürfte mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Während der 101 Minuten boten die Spielerinnen aber ein Gefecht, das erstaunlich hitzig geführt wurde – wofür in erster Linie eine „Dirty-Talking“-Spezialistin der Gäste verantwortlich zeichnete. „Wir haben uns nicht darauf eingelassen“, sagte Kapitänin Donna Sesterhenn. Und Trainer Peter Nogueira-Schmid lobte: „Die Mädels haben sich nicht provozieren lassen.“

Sondern die Antwort auf dem Feld gegeben. Lauter wurde es vor den rund 60 Zuschauern im dritten Satz, als die Saarländerinnen plötzlich ihre Chance witterten. Die bis dahin souveränen – wenn auch nicht glanzvollen – Maifeld Volleys leisteten sich etliche technische Fehler und agierten ab 6:6 „viel zu hektisch“, wie der Trainer befand. Schnell stand es 6:11, dann 8:15, es war schon die Entscheidung in diesem Abschnitt.

Nun hätte es ein echtes Nervenspiel werden können, die Gastgeberinnen jedoch waren wild entschlossen, den achten Saisonsieg endlich einzufahren. „Man hat richtig gespürt, dass alle gewinnen wollten“, sagte Michelle Klein. „Wir haben heute als Team den Kampfgeist wieder gefunden.“

Und es war die 25-jährige Angreiferin, die zu Beginn des vierten Satzes mit einem wuchtigen Schlag ein Zeichen setzte. Es wirkte, als hätte sie das gesamte Team aus der Lethargie herausgeschmettert – nun jedenfalls lief es wieder rund für den FCW. Klein sorgte dabei für etliche Punkte, die im ersten Durchgang für Claudia Bach eingewechselte Linkshänderin war an dem Tag mit Abstand beste Punktesammlerin auf dem Feld.

Der Zugang vom SV Haag war die einzige Wechseloption für den Trainer gewesen, und der war froh, dass er sie ziehen konnte: „Chelly hat das Heft in die Hand genommen und war die Matchwinnerin“, sagte Peter Nogueira-Schmid. Viel Lob für Michelle Klein, die bescheiden als Grund anführte: „Ich habe mich heute wirklich gut auf dem Feld gefühlt.“ Das konnte nun wirklich jeder sehen, auch die generelle Erleichterung des gesamten Teams, das nach dem 3:1 die Welle machte und von den Fans gefeiert wurde. „Endlich“, sprach der Coach für alle, „ist die Negativserie beendet.“

FC Wierschem: Sesterhenn, Bach, Weiler, Kopp, Janoschek, Paula Rüber; Löcher; Klein.

Von unserem Mitarbeiter

Christian Müller