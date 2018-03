Bei Funks Heimdebüt fehlt den LAF Sinzig die Konstanz

Das erste Heimspiel des Jahres ist für die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig nicht von Erfolg gekrönt gewesen. In einer abwechslungsreichen Partie unterlag die Mannschaft der neuen Trainerin Sarah Funk gegen die TG Mainz Gonsenheim II mit 2:3 (25:18, 27:29, 25:22, 16:25, 8:15).

Hier beobachten Manuel Michno (hinten) und Lukas Faller den Rettungsversuch ihres Sinziger Mannschaftskollegen Lukas Echelmeyer. Am Ende stand für die LAF ein 2:3 gegen Mainz-Gonsenheim II zu Buche.

Foto: Vollrath

Nach elf Spielen haben die LAF nun 20 Punkte auf dem Konto, weiterhin besteht Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Die Hausherren kamen in der Rhein-Ahr-Sporthalle B gut in die Partie. Mit druckvollen Aufschlägen und sicherer Annahme wurde Satz eins überlegen geführt und sicher 25:18 gewonnen.

Zunächst setzten die LAF Sinzig die Anweisungen ihrer neuen Trainerin Sarah Funk gut um, später ließ der Volleyball-Regionalligist nach und musste sich Mainz-Gonsenheim II mit 2:3 beugen.

Foto: Vollrath

Schon im zweiten Durchgang aber besserte sich das Spiel der Landeshauptstädter, während die Sinziger ihre gute Leistung nicht konservieren konnten. So entwickelte sich ein hochspannender Satz mit dramatischem Ende. Nach zwei Satzbällen für die LAF Sinzig ging der Durchgang mit 29:27 an die Zweitliga-Reserve aus Mainz.

„Hätten wir den Satz für uns entschieden, wäre es wohl die Vorentscheidung gewesen. Eine 2:0- Führung hätten wir uns nicht mehr nehmen lassen“, sagte Funk. Denn der dritte Durchgang ging mit 25:22 wieder an die LAF. Die Mainzer Zweitvertretung zeigte im Anschluss aber enormen Kampfgeist und war nun klar die bessere Mannschaft. Sinzig bekam den Mittelblock nicht mehr geschlossen, im Aufschlagspiel wurde deutlich zu wenig Druck entwickelt.

Die Gäste hatten auch auf taktische Umstellungen der LAF stets die passende Antwort und sicherten sich ungefährdet Satz vier und den anschließenden Tiebreak. „Natürlich ärgert mich die Niederlage beim Heimdebüt, aber sie wirft uns nicht um, tabellarisch ist weiterhin alles möglich. Wir werden analysieren, warum wir unsere gute Anfangsleistung im Spielverlauf nicht aufrechterhalten konnten. Im Training werden wir auch gezielt an einigen Elementen arbeiten müssen. Schon in der nächsten Woche beim Spitzenreiter Rüsselsheim wollen wir in die Erfolgsspur zurückfinden“, so Funk. lkl

LAF Sinzig: Hinsche, Matthias Michno, Friedrich, Comes, Echelmeyer, Faller, Manuel Michno, Funk, Deutschmann, Upgang, Heinemann, Füllmann.