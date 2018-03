Aufstieg ist in Sinzig derzeit kein Thema

In der Volleyball-Regionalliga Südwest stehen die LAF Sinzig vor einer großen Herausforderung. Am Samstag (20 Uhr) tritt die Mannschaft der neuen Trainerin Sarah Funk als Tabellenfünfter beim Spitzenreiter an. Die TG 1862 Rüsselsheim III führt wie im Vorjahr die Tabelle der vierthöchsten Spielklasse souverän an und ist auch bei diesem Aufeinandertreffen in der Gustav-Heinemann- Schule der Favorit.

Gibt es für die LAF Sinzig in Rüsselsheim viel Grund zum Jubeln? Die Hürde beim Tabellenführer ist jedenfalls enorm hoch.

Foto: Vollrath

Platz drei derzeit in der Bundesliga, dort unter dem Namen United Volley Rhein-Main, Platz vier in Liga zwei und Spitzenreiter in der vierten Liga – der hessische Traditionsverein von 1862 steht mit gleich drei Teams für hochklassigen Volleyballsport. Im Vorjahr dominierte die Drittvertretung der Rüsselsheimer die Regionalliga nach Belieben und feierte am Ende die Meisterschaft mit nur acht abgegebenen Sätzen. In dieser Saison haben die Hessen zwar „schon“ zwölf Sätze abgeben müssen, der erste Platz ist aber dennoch unangefochten mit elf Siegen und nur einer Niederlage.

Und schon nach dem übernächsten Wochenende kann in Sachen Meisterschaft nahezu alles entschieden sein. Vergangene Woche besiegte die TG im Derby die drittplatzierte Eintracht aus Frankfurt, nun ist ein Sieg gegen die Barbarossastädter eingeplant, und am kommenden Wochenende geht es gegen den ersten Verfolger aus Langen. Gestaltet Rüsselsheim auch diese Partien erfolgreich, wäre der Titel quasi Anfang Februar bereits vergeben.

So oder so stellt sich eine Frage unter den ambitionierten Teams der Regionalliga: Würde die TG Rüsselsheim III wie im Vorjahr aus Kostengründen auf den Gang in die dritte Liga verzichten? Dann wäre das Aufstiegsrennen spannend und die Sinziger Ausgangslage nicht mal aussichtslos, schließlich kommen sowohl Frankfurt als auch Langen noch in die Rhein-Ahr-Sporthalle.

„Ich denke, nach der 2:3-Niederlage gegen Mainz- Gonsenheim sollten wir derzeit nicht in diese Richtung blicken. Es gilt jetzt erst einmal wieder darum, ordentlich in Tritt zu kommen. Dann kann man sich in den nächsten Wochen eventuell mit dieser Thematik beschäftigen“, macht Trainerin Funk deutlich, die sich nach nur vier absolvierten Trainingseinheiten schon gut in Sinzig zurechtgefunden hat: „Im Prinzip besteht kein Unterschied zum Training einer Damenmannschaft. Die Jungs machen es mir auch leicht und zeigen sich sehr engagiert. In dieser Woche stand wieder das Aufschlag- und Annahmespiel im Vordergrund. Da haben wir noch einiges an Verbesserungspotenzial.“ Voraussichtlich ein letztes Mal müssen die LAF auf Außenangreifer Aron Warneken verzichten, der noch nicht die Freigabe vom Physiotherapeuten hat. Der Rest des Kaders steht zur Verfügung.

Im Hinspiel holte die TG Rüsselsheim III in Sinzig einen 3:0- Sieg, wobei die ersten beiden Sätze durchaus eng waren. Funk: „Das Minimalziel ist, dass wir es Rüsselsheim richtig schwer machen wollen. Es gilt, sich gut zu wehren “ Lutz Klattenberg