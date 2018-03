Dritte Liga: LAF Sinzig wollen im ersten Heimspiel locker auch den großen Meisterschaftsfavoriten Karlsruhe ärgern

Fünf Tage nach dem spektakulären Saisonauftakt in der Dritten Volleyball-Liga Süd ist die Stimmung bei den LAF Sinzig noch prächtig. Auch wenn beim haushohen Favoriten TV Bliesen zwei Matchbälle nicht genutzt wurden, ist die Mannschaft von Gilbert Deurer sehr zufrieden mit ihrem ersten Auftritt. Immerhin sprang beim knappen 2:3 der erste Saisonpunkt heraus.

Matthias Michno bedient Artur Wotzke – ein Bild, das bei den LAF Sinzig eigentlich der Vergangenheit angehört, ist Wotzke Ende der vergangenen Saison doch zurückgetreten. Nun aber springt der 40-Jährige aus personellen Gründen noch einmal ein, voraussichtlich als Mittelblocker.

Foto: Vollrath

"Den nimmt uns niemand mehr", sagt Deurer vor dem ersten Heimspiel am Samstag um 20 Uhr gegen den absoluten Meisterschaftsfavoriten SSC Karlsruhe. Große Hoffnungen auf einen Sieg gegen die Badener Spitzenmannschaft hegt im Sinziger Lager niemand. "Doch das war vor dem Bliesen-Auftakt genauso. Gegen Karlsruhe haben wir noch weniger zu verlieren. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel vor unserer tollen Kulisse", sagt Deurer, der in der Aufstellung wieder improvisieren muss.

Denn mit Außenangreifer Konstantin Skok fehlt ihm ausgerechnet einer seiner Leistungsträger. Im ersten Saisonspiel zog sich der 24-Jährige eine Fußprellung zu und wird nun voraussichtlich zwei Wochen fehlen. Deurer: "Das ist sehr bitter für uns. Ich hoffe, dass er gegen Rodheim am 22. Oktober wieder dabei sein kann." Damit die Sinziger in den nächsten Ligaspielen nicht nur mit sieben Spielern antreten müssen, hat Deurer daher einen alten Bekannten zum kurzfristigen Comeback überreden können.

Der 40-jährige Artur Wotzke wird die Leichtathletikfreunde in den nächsten Partien unterstützen. "Das freut uns sehr. Artur wird uns aushelfen und damit zum x-ten Mal ein Comeback bei uns feiern", so Deurer. Gut möglich, dass der reaktivierte Wotzke schon im nächsten Spiel gegen die bärenstarken Karlsruher als Mittelblocker agieren wird, Manuel Michno würde dann als Außenangreifer fungieren.

In jedem Fall verspricht Deurer, dass sich sein Team auch gegen den Tabellenersten etwas einfallen lassen wird. "Wir sind nach wie vor gelöst und locker. Karlsruhe wird die Liga dominieren, doch ich bin mal gespannt, was mit unseren Fans im Rücken gegen dieses Top-Team möglich ist", meint der LAF-Coach, der rund 300 Zuschauer zum Heimspielauftakt in der Rhein-Ahr-Sporthalle erwartet.

Anfang des Jahres kassierten die Sinziger gegen die Badener ein 0:3. 21:25, 23:25 und 18:25 hieß es nach knapp eineinhalb Stunden gegen den Vizemeister der Saison 2015/2016. "In den entscheidenden Momenten haben uns die Nerven versagt", erinnert sich Deurer: "Physisch sind wir nahezu jedem Gegner in der Liga unterlegen, aber über unsere Spielfreude können wir immer etwas reißen. Denn wir spielen anders als die anderen Mannschaften."

Auch wenn Deurer mit einer Niederlage gegen den scheinbar übermächtigen Gegner rechnet, glaubt er an die Geschlossenheit seiner Spieler. Gelingt es Zuspieler Matthias Michno, ähnlich clever und sorglos zu agieren wie im ersten Saisonspiel und können die beiden Neuzugänge Dirk Funk und Esteban Deutschmann ähnlich gut eingebunden werden, können die LAF Sinzig mit der Unterstützung der Anhänger auch Karlsruhe ärgern. Deurer verspricht: "Egal, was am Samstagabend passieren wird: Ich werde die Halle nach dem Spiel mit einem breiten Grinsen verlassen." Julian Turek