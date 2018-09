Mit nur einer personellen Änderung geht der TV 1860 Nassau an diesem Wochenende die neue Runde in der Tischtennis-Oberliga Südwest an. Petr Novotny, der nunmehr in einer tieferen Spielklasse für einen bayerischen Verein an die Platten geht und nach einer Verletzung die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte, wird von Marcel Mayer ersetzt, der zuvor in Diensten des Verbandsoberligisten TTC Mülheim/Urmitz-Bahnhof stand und erstmals Oberligaluft schnuppert. „Wir wollen Meister werden“, hat der 83-jährige „Macher“ Erwin Gabel nichts von seiner großen Leidenschaft für diesen Sport eingebüßt und ein angesichts bärenstarker Konkurrenz überaus ambitioniertes Ziel ausgegeben.

Aufstieg: Kein kategorisches Nein Ob die Lahnstädter im Falle X aber auch die Regionalliga in Angriff nehmen würden, schloss Gabel im Gegensatz zu den Vorjahren zumindest diesmal nicht mehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

