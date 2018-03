SG Lahnbrück Fachbach fährt zum Spitzenspiel nach Sinzig

Aus unserem Archiv

Rhein-Lahn

In der Tischtennis-Rheinlandliga liefert sich ein zurzeit nach Minuspunkten gleichauf an der Tabellenspitze liegendes Quartett einen ausgesprochen spannenden Kampf um den Aufstieg in die Verbandsoberliga. Zu ihnen gehören auch die SG Sinzig/Ehlingen und die SG Lahnbrück Fachbach – das Foto zeigt Fachbachs Nummer zwei Dennis Breitenbach beim Aufschlag – ,die am Samstag ab 18 Uhr im direkten Duell aufeinandertreffen. Die Gastgeber sind als einziges Team der Liga noch ungeschlagen und sind nach Einschätzung von Fachbachs Mannschaftsführer Markus Mandry aufgrund ihrer Heimstärke leichter Favorit.