Mit einer 1:9-Abfuhr beim hoch gehandelten Aufsteiger SV Windhagen startete die SG Lahnbrück Fachbach in die neue Runde der 1. Tischtennis-Rheinlandliga. „Da gibt es nicht viel zu analysieren. Es lief so, wie es im Vorfeld fast schon zu befürchten war. Windhagen ist für diese Klasse außergewöhnlich stark besetzt, während sich uns der durch die Sanierung der Halle begründete Trainingsrückstand deutlich bemerkbar machte“, suchte SG-Mannschaftsführer Markus Mandry nicht in den viel zitierten Krümeln und redete auch nichts schön. „Wir müssen nun schleunigst trainieren, sonst wird es auch gegen andere Gegner schwer.“ Für den „Ehrenpunkt“ der SG Lahnbrück sorgte Nico Wollschlag mit einem Fünf-Satz-Sieg. Die beiden anderen über die maximale Dauer gehenden Matches verloren die Fachbacher indes. „Mehr als ein 9:3 war für uns nicht drin. Bei vielen Spielen kamen wir nicht einmal in die Nähe eines Satzgewinns.“ stn

SV Windhagen - SG Lahnbrück Fachbach 9:1. Sebastian Sauer / Kevin Braatz - Noel Malte Witzky / Björn Wallroth 3:0 (11:5, 11:6, 11:3); Niclas Ott / Colin Grave - Markus ...

