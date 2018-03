Scheidter Christian Güll löst in Nassau sein Ticket für die DM

Aus unserem Archiv

Rhein-Lahn/Nassau

Bei den vom TV 1860 Nassau in bewährter Form ausgerichteten Qualifikationsspielen der Region 7 qualifizierte sich der Scheidter Christian Güll, der das Trikot des Regionalliga-Schlusslichts TTC Wirges trägt, für die Endrunde der deutschen Meisterschaften, die vom 2. bis 4. März im Berliner Sportforum in Hohenschönhausen ausgetragen werden. Dann warten bei der 86. Auflage der vom TTC Berlin Eastside ausgerichteten nationalen Titelkämpfe auf die Amateure Duelle mit den Großen der Branche wie etwa Timo Boll (Borussia Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Fakel Orenburg), die sich am Wochenende im schweizerischen Montreux im Finale des Europäischen Top 16-Turniers gegenüber gestanden haben.