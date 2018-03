Fachbach vergeigt eine 7:2-Führung

Markus Mandry, die Nummer eins der SG Lahnbrück Fachbach, war nach dem 8:8 seines Teams im Spitzenspiel bei der SG Sinzig/Ehlingen aus nachvollziehbaren Gründen zwiegespalten. „Das Ergebnis geht zwar in Ordnung, doch wenn man schon mit 7:2 in Führung liegt, ist ein Unentschieden schon bitter. Wir sind unerklärlicherweise eingebrochen und haben den ungeschlagenen Spitzenreiter, der nichts mehr zu verlieren hatte, wieder aufstehen lassen. Das darf uns so nicht passieren.“

Im Abschlussdoppel schien es aber dann doch auf ein Happy End für die Fachbacher hinauszulaufen. Mit 2:1 Sätzen führten Markus Mandry und Björn Wallroth bereits, doch dann liefen ihre Gegner zur Höchstform auf, drehten den Spieß um und retteten den Einheimischen ihren Nimbus und den einen Zähler. „Wir haben jetzt in dieser Runde bereits vier Abschlussdoppel verloren, drei davon im fünften Satz. Wir hatten schon eineinhalb Hände an den beiden Zählern. Erst in der Endabrechnung wird man sehen, was dieser Punkt in Sinzig wert ist. Die Meisterschaft bleibt definitiv spannend“, klang Mandry nach dem dritten Remis in der bisher so erfolgreichen Runde enttäuscht. Nun steht für seine SG Lahnbrück eine dreiwöchige Pause an, ehe es in die Eifel zum TTC 1960 Schwirzheim und zur TTG Gerolstein-Daun geht... Stefan Nink