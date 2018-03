Von Pflicht sprach Markus Mandry von der SG Lahnbrück Fachbach nach dem Kantersieg in der 1. Tischtennis-Rheinlandliga gegen das noch punktlose Schlusslicht TTC Wirges III. „Letztlich klingt das Ergebnis aber deutlicher als das Geschehen an der Platte wirklich war“, so der Kommentar des Mannschaftsführers zum 9:0. Die Westerwälder schickten eine extrem junge Mannschaft an die Lahn, die Spiegelbild der personellen Engpässe in Wirges sind. „Sie haben viele Mannschaften zu bestücken, dementsprechend muss die Dritte auch immer Spieler nach oben abgeben“, berichtete Mandry. Ohne Nummer zwei, vier und fünf habe der Gast letztlich aber wie erwartet keine Chance gehabt, so Mandry. „Aber zwei, drei Spiele hätten durchaus weggehen können.“ Denn nach drei glatten Doppeln waren die Einzel mit nur einer Ausnahme allesamt umkämpft. Noel Malte Witzky zeigte beim 3:0 gegen den jungen Walli Asghir-Gill ein überzeugende Leistung, Mandry selbst sowie Dennis Breitenbach, Björn Wallroth, Jan Hendrik Baltzer und Philipp Wallroth mussten aber über die volle Distanz gehen. ros

Die Ergebnisse: Breitenbach/Baltzer - Aller/Siry 11:9, 14:12, 11:6; Mandry/P. Wallroth - Müller/Asghir-Gill 11:2, 11:6, 13:11; Witzky/B. Wallroth - Tillmanns/Stendebach 11:9, 11:9, 12:10; Mandry - Aller 11:8, 10:12, 11:7, 8:11, ...

