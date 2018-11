Die umfangreichen Renovierungsarbeiten in der Weitefelder Turnhalle sind abgeschlossen. Ein neuer Boden ist verlegt, die Beleuchtung erneuert. „Hier herrschen jetzt richtig gute Verhältnisse, um Tischtennis zu spielen“, sagt Thomas Becker, der Mannschaftsführer des TuS Weitefeld-Langenbach. Nachdem die Westerwälder die Saison im Ausweichquartier in Betzdorf eröffnet haben und danach dreimal auswärts ran mussten, kehren sie nun in ihr Wohnzimmer zurück und bestreiten an diesem Wochenende zur „Wiedereröffnung“ zwei „Highlightspiele“, wie Becker die Partien gegen den TSV Wackernheim (Samstag, 19 Uhr) und den TV Limbach (Sonntag, 14 Uhr) bezeichnet. Der Tabellenführer (11:1 Punkte) empfängt den verlustpunktfreien Zweiten Limbach (8:0) und den Fünften aus Wackernheim (6:4). „Hinter Nassau sind das meiner Meinung nach die besten Mannschaften in unserer Liga. Gegen Wackernheim haben wir letzte Saison zweimal verloren, gegen Limbach einmal unentschieden gespielt und einmal verloren“, hält Becker große Stücke auf die Gäste aus Rheinhessen sowie dem Saarland und hofft, dass die Punkte diesmal in Weitefeld bleiben. Nach fünf Siegen und einem Unentschieden können die Hausherren ganz ohne Druck aufspielen. Eine Situation, die die Mannschaft aus den beiden enttäuschend verlaufenen Saisons 2016/17 und 2017/18 kaum kannte.

Die Gastgeber haben am Wochenende mit Markus Schäfer eine zusätzliche Option in ihren Reihen. Er soll als Nummer drei die Einzel in der Mitte bestreiten, sodass der formstarke Nico Strasser ...

