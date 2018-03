Weitefeld leidet weiter

Aus unserem Archiv

Limbach

Der Ergebnisfluch setzt sich für den TuS Weitefeld-Langenbach fort. Am Samstagnachmittag musste der Tischtennis-Oberligist beim so gut wie in Bestbesetzung angetretenen TV Limbach bereits zum dritten Mal in dieser Saison die knappste aller Niederlagen einstecken: Nach 4:20 Stunden Spielzeit unterlagen die Westerwälder im Saarland mit 7:9.