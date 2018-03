TuS Weitefeld gasiert in Limbach – Hoffnung auf Verlauf wie im Hinspiel

Aus unserem Archiv

Weitefeld

Die knappen Partien sind in dieser Saison nicht auf der Seite des TuS Weitefeld-Langenbach. Sechsmal war der Tischtennis-Oberligist von der Kreisgrenze dicht dran, nur einmal hatten der frischgebackene Rheinlandmeister Yannick Schneider und Co. dabei das bessere Ende auf ihrer Seite. Der Gegner, gegen den das in der Hinrunde mit 9:7 nach dreieinhalbstündiger Spielzeit gelang, ist am Samstagnachmittag ab 14 Uhr erneut der Kontrahent: der TV Limbach. Der Tabellenachte aus Weitefeld und Langenbach hofft, den Erfolg aus der ersten Saisonhälfte diesmal in fremder Halle wiederholen zu können. „Es müssen Punkte her, und wir sind guten Mutes, dass wir gegen ein Limbacher Team, das sich auf Augenhöhe mit uns befindet, etwas holen können“, glaubt Mannschaftsführer Thomas Becker.