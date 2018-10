Der Siegeszug des TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Oberliga Südwest dauert an. Die Westerwälder hatten gehofft, von ihrem zweitägigen Saarland-Trip vier Punkte mitzubringen, freilich allerdings nicht erwartet, weil am Samstagabend mit dem TTC Kerpen Illingen immerhin ein Regionalliga-Absteiger im Weg stand. Aber auch der konnte die Westerwälder nicht aufhalten. Mit 9:6 setzten sich die Gäste durch, weil sie die Doppel 2:1 für sich entschieden, das mittlere Paarkreuz mit 3:1 gewannen und auf Position sechs Rückkehrer Andreas Greb an seine schon in der zweiten Mannschaft gezeigte starke Verfassung anknüpfte. Er bezwang im zwölften und letzten Einzel Adrian Loch nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 und verhinderte damit den Showdown im Vergleich der beiden Spitzendoppel.

Zuvor hatte auch Nico Strasser seinem Team einen mentalen Kick gegeben, indem er gegen Rouven Niklas im vierten Satz drei Matchbälle abwehrte und später noch gewann. „Es war lange Zeit ...

