Der TuS Weitefeld-Langenbach hat in der Tischtennis-Oberliga Südwest nur noch theoretische Chancen auf den direkten Klassenverbleib. Beim VfR Simmern verloren die Westerwälder am Sonntagvormittag das Rheinland-Duell mit 6:9. Simmern, das bereits am Samstag den TV Limbach geschlagen hatte, kommt somit nicht in Frage für die Abstiegsrelegation. Einzig den TV Leiselheim II, zwei Spieltage vor dem Saisonende drei Zähler vor Weitefeld, kann das Team um Yannick Schneider theoretisch noch überflügeln. „Wir gehen aber fest davon aus, dass wir wie bereits in der vergangenen Saison Drittletzter bleiben“, schob der enttäuschte TuS-Mannschaftsführer Thomas Becker nach der achten Saisonniederlage mit 6:9 oder 7:9 sämtliche Rechenspielchen zur Seite. Er rechnet fest mit einem Nachsitzen am ersten Mai-Wochenende.

Die Doppel begannen für die Gäste gut. Nico Strasser/Andreas Greb und Yannick Schneider/Markus Schäfer gewannen, Christian Köhler/Thomas Becker verloren nach vergebenem Matchball. Im oberen und unteren Paarkreuz schenkten sich beide ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.